Brasile: Human Rights Watch chiede di bocciare la legge anti-indigeni 'limite temporale'

- Il parlamento brasiliano dovrebbe bocciare il disegno di legge che impedirebbe a molti popoli indigeni di rivendicare il diritto sulle terre tradizionali, violando le norme loro riservate nel diritto internazionale. E' quanto sostiene l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw). Il progetto di legge Pl490 del Limite temporale (marco temporal), è una proposta promossa dal settore dell'agrobusiness secondo cui i popoli indigeni che non possono provare che al 5 ottobre 1988 (giorno in cui fu promulgata la Costituzione brasiliana) abitavano fisicamente sulle loro terre, non potranno vantare più alcun diritto. Tuttavia, sostiene Hrw, la stessa Costituzione riconosce il diritto degli indigeni alle "terre che occupano tradizionalmente", senza limiti di tempo o data limite arbitraria. (segue) (Brb)