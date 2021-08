Brasile: Human Rights Watch chiede di bocciare la legge anti-indigeni 'limite temporale' (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello di Hrw è accorato "Se approvato il disegno di legge Renderebbe impossibile ai popoli indigeni di vedere riconosciuti i propri diritti sulla terra nel caso siano stati espulsi dai loro territori tradizionali prima della data limite arbitraria, se non siano in altro modo in grado di dimostrare di essere stati lì o se siano stati coinvolti in una controversia". Numerose organizzazioni ambientaliste e di difesa dei diritti degli indigeni hanno denunciato a Human Rights Watch che i "grandi proprietari terrieri potrebbero utilizzare la data limite per presentare una petizione per ottenere ordini giudiziari per espellere le comunità dalle terre, sostenendo che non hanno dimostrato di essere lì nel 1988. Tali petizioni potrebbero interessare le terre nel processo di demarcazione o di terre già delimitate". (segue) (Brb)