Cuba: Hrw chiede a Ue e Stati Uniti di condannare decreto su restrizioni uso internet

- L'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto all'Unione Europea e agli Stati Uniti di condannare il recente pacchetto di decreti approvato dal governo di Cuba che rende illegale la diffusione di "fake news" e di messaggi che possano "ledere il prestigio del Paese". "I governi dell'America Latina, così come l'Unione Europea e gli Stati Uniti, dovrebbero denunciare con urgenza questo attacco alla libertà di parola e spingere Cuba ad abrogarlo", si legge in un comunicato diffuso oggi da Hrw, dove si ribadisce che il decreto e la legislazione di accompagnamento annunciati dal governo cubano il 17 agosto "limitano gravemente la libertà di espressione online e minacciano la privacy degli utenti". La legislazione cubana non è chiara su come i cosiddetti "incidenti di sicurezza informatica" verranno "rilevati" e "sradicati". Ma prevenire e sradicare determinati tipi di contenuti richiederebbe un monitoraggio e filtri pervasivi, che inevitabilmente portano a una censura e una sorveglianza eccessive, ha affermato Human Rights Watch. (segue) (Com)