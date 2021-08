Cuba: Hrw chiede a Ue e Stati Uniti di condannare decreto su restrizioni uso internet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo di Miguel Diaz Canel, i provvedimenti varati da la Habana il 17 agosto, danno invece "sistematicità" allo spazio normativo e non sono in risposta alle inedite proteste di piazza di luglio che hanno avuto nello spazio virtuale un amplificatore. Il decreto legge 35 che regola le "telecomunicazioni, la tecnologia dell'informazione e la comunicazione" afferma che saranno perseguibili dalla legge coloro che "diffondano notizie false, messaggi offensivi e diffamazioni con ripercussioni sul prestigio del paese". Il testo di legge afferma inoltre che "si intende come dannosa la diffusione di contenuti che attentano contro i precetti costituzionali, sociali ed economici dello Stato, che inciti a mobilitazioni o altri atti che alterino l'ordine pubblico". La norma annovera quindi come reato anche gli appelli a "mobilitazioni o altri atti che alterano l'ordine pubblico", la "diffusione di messaggi che fanno apologia della violenza", azioni "di qualsiasi tipo che danneggino l'intimità e la dignità delle persone". (segue) (Com)