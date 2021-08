Afghanistan: Pontecorvo (Nato), operazioni di evacuazione proseguiranno non oltre il 27 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista Pontecorvo, che prima di ricoprire l’incarico attuale ha servito come ambasciatore d’Italia a Islamabad, ha affermato che il ruolo del Pakistan nel futuro assetto del Paese “è essenziale, così come lo è quello dell’Iran e di altri Paesi regione”. Per il diplomatico “tocca a loro mettersi d’accordo, e non lo sono, e condurre questo Paese su una via accettabile”. Pontecorvo ha inoltre ammesso di non vedere possibile un ritorno di una eventuale nuova missione Nato in Afghanistan. “Andiamo via come truppe, andiamo via come impegno militare diretto”, ha affermato l’ambasciatore, precisando che come affermato dal segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg l’impegno a sostegno del Paese non cesserà. (Res)