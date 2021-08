Roma: assessora Comunità solidale, no disinteresse su Lucha y siesta, ma neanche assegnazioni "ad personam" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro per cui ringrazio ancora il Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale, i Municipi, le operatrici e tutti coloro che hanno contribuito a mettere in sicurezza le donne prima che ci fosse l’asta pubblica. Abbiamo voluto fare in modo - prosegue ancora Mammì - che il legame tra le donne e le operatrici di Lucha y siesta non si dovesse spezzare, dando loro la piena possibilità di continuare il percorso al fianco delle ospiti trasferite. Queste donne sono state le prime ad entrare nell’innovativo servizio di accoglienza del Comune in appartamenti condivisi, in cohousing, che avevamo previsto per aggiungere un importante tassello ai servizi a disposizione delle donne della città. A Lucha y siesta, così come a tutte le lodevoli associazioni specializzate nel contrasto alla violenza di genere che si impegnano sul territorio cittadino, abbiamo aperto ogni singolo bando fatto in questi anni. Bandi fatti in modo trasparente, aperti a tutte le associazioni specializzate in questa tematica quanto mai delicata, a cui dare in gestione le strutture di ascolto, orientamento e accoglienza del Comune. Ne abbiamo aperte, in questi anni, come mai prima. La giunta di Virginia Raggi ha investito con una forza straordinaria per dare servizi concreti alle donne: grazie a questo impegno, oggi abbiamo 8 nuovi centri antiviolenza e 10 nuove strutture per accogliere donne e bambini in fuga dai maltrattamenti". (segue) (Rer)