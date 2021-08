Turchia: Erdogan, non possiamo sostenere nuovi flussi migratori da Siria o Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia, “che attualmente ospita più di 5 milioni di richiedenti asilo di vari status, non può gestire altri flussi migratori provenienti dalla Siria o dall'Afghanistan". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Già lo scorso 22 agosto, Erdogan aveva dichiarato, durante un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel, l’impossibilità da parte della Turchia di farsi carico di nuovi migranti in arrivo dall’Afghanistan. "Una nuova ondata migratoria è inevitabile se non vengono prese le misure necessarie in Afghanistan e in Iran", aveva affermato il capo dello Stato turco.(Tua)