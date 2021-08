Roma 2021: Mammì (M5s), tragicomiche proposte per persone senza dimora avanzate da sfidanti Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tragicomiche le proposte per le persone senza dimora avanzate dagli sfidanti di Virginia Raggi: Calenda propone di fare cose che la giunta Raggi ha già fatto; Gualtieri si concentra sugli alloggi Erp; Michetti ha lasciato la parola alla Matone che avanza un sempre efficace (?) ‘aumentare la quantità e la qualità’. Queste varie ‘proposte’ sono state collezionate in un articolo uscito oggi, che mette a confronto le progettualità dei quattro candidati per le persone senza dimora". Così, su Facebook, l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì. "A Calenda, che vuole con forza ‘ribaltare il paradigma’ - aggiunge - vorrei far notare che con noi è nato finalmente il primo Housing First di Roma Capitale. Lo abbiamo aperto in questi anni insieme agli appartamenti in cohousing, al condominio sociale e alle Stazioni di Posta dislocate sul territorio. Abbiamo infatti voluto iniziare a superare la logica dei ‘casermoni’ e il rischio di ‘accoglienza cronica’: le persone non sono un ‘numero’ da aggiungere a una struttura, ma serve offrire orientamento formativo e lavorativo, progetti personalizzati per ciascun ospite, con al proprio fianco operatori specializzati. Per questo, nei nostri servizi, abbiamo puntato con forza al raggiungimento del reinserimento sociale, lavorativo e abitativo". (segue) (Rer)