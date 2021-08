Roma 2021: Mammì (M5s), tragicomiche proposte per persone senza dimora avanzate da sfidanti Raggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Gualtieri, secondo il quale consideriamo le politiche sociali ‘marginali o confinate a tamponare situazioni di emergenza’ - aggiunge Mammì - voglio ricordare, oltre a quello brevemente già scritto sopra, che la rivoluzione che abbiamo messo in atto sui servizi di accoglienza tocca tutti i fronti. Ne sono alcuni esempi i nuovi appartamenti condivisi in cohousing che abbiamo aperto per persone anziane, dove possono ritrovare una dimensione familiare, valorizzazione e autodeterminazione per un invecchiamento attivo. Anche qui abbiamo voluto cambiare paradigma, tant’è che abbiamo voluto avviare una ristrutturazione generale anche delle nostre case di riposo, proprio per creare sempre più appartamenti a dimensione familiare, condivisi, e uscire anche qui dalla logica ‘casermone’ con il rischio spersonalizzazione. Tra gli altri, abbiamo aperto anche cohousing per donne vittime di violenza, così come anche per giovani neo-maggiorenni in uscita dalle case famiglia. Il supporto a chi deve conquistare o riconquistare l’autonomia non deve mancare. Gualtieri parla poi di alloggi Erp o a basso costo… ovviamente pensiamo sia una digressione ‘off topic’, perché chi sa di cosa stiamo parlando sa anche bene che alla persona senza dimora che lascia la strada serve offrire un tetto, sì, ma soprattutto una progettualità". (segue) (Rer)