- "Le parole di Nura Musse Ali sono note da almeno 48 ore, ma solo dopo la denuncia della Lega alcuni esponenti del Pd hanno preso le distanze: meglio tardi che mai. Mi domando se Letta, che non si è ancora pronunciato, condivida le parole pro-talebani che arrivano dalla sua Toscana". Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)