- Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato che “la musica è proibita nell'Islam". Parlando in un’intervista al “New York Times” della versione radicale della religione islamica professata al movimento, Mujahid ha confermato che in Afghanistan la musica non sarà consentita in pubblico. "Speriamo di poter persuadere la gente non fare queste cose, invece di esercitare pressioni".(Nys)