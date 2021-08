Cuba: Hrw chiede a Ue e Stati Uniti di condannare decreto su restrizioni uso internet (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il picco delle proteste il capo dello Stato aveva puntato il dito innanzitutto sui social network, che secondo Diaz Canel trasmettevano "un'ondata di odio". Le autorità cubane avevano quindi interrotto l'accesso dei cittadini a internet per tre giorni in risposta alle manifestazioni. I servizi internet sono poi stati ripristinati ma per le reti 3G e 4G è rimasto bloccato l'accesso a social e app di messaggistica come Facebook, WhatsApp e Twitter. Secondo Diaz-Canel, le "menzogne" circolate durante i giorni delle manifestazioni non erano frutto di "un errore o di una casualità", ma erano opera di "un freddo calcolo da manuale di guerra non convenzionale". Il riferimento del presidente cubano era ad un presunto operato degli Stati Uniti ritiene essere dietro le proteste. (Com)