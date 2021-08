Brasile: Agricoltura, Banco do Brasile aumenta fondi linee di credito per coltivatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale brasiliana Banco do Brasil ha aumentato i fondi destinati alle linee di credito a tassi agevolati in favore dei produttori rurali. Secondo quanto annunciato nel corso di un evento alla presenza del presidente, Jair Bolsonaro, e del ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, complessivamente 10,5 miliardi di real (1,6 miliardi di real) saranno destinati ai programmi "BB Investimento Agro" e "BB Apoio aos produtores". Nell'ambito del primo, 5,5 miliardi di real (878 milioni di euro) saranno assegnati al finanziamento di progetti per le energie rinnovabili, irrigazione, produzione integrata, recupero dei pascoli, macchinari e attrezzature. Altri 2 miliardi (320 milioni di euro) saranno destinati al miglioramento delle strutture per lo stoccaggio finanziando l'ammodernamento e l'acquisizione di silos e magazzini. Mentre un altro miliardo di real (160 milioni di euro) sarà destinato a finanziare i piccoli e medi produttori riuniti in consorzio. Oltre alle risorse per favorire gli investimenti, il Banco do Brasil destinerà 2 miliardi di real per finanziare azioni necessarie ad alleviare gli effetti delle gelate sulle colture. Un milione finanzierà il recupero delle piantagioni di caffè danneggiate e un milione finanzierà il rinnovo delle colture colpite. (Brb)