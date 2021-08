Afghanistan: Pontecorvo (Nato), operazioni di evacuazione proseguiranno non oltre il 27 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di evacuazione dei civili afgani dall’aeroporto di Kabul andranno non oltre il 27 agosto in vista del ritiro completo delle forze statunitensi e Nato dal Paese confermato per il 31 agosto. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante civile della Nato, ambasciatore Stefano Pontecorvo, in un’intervista rilasciata a “Sky Tg 24”. L’ambasciatore Pontecorvo, che coordina le operazioni di evacuazione dall’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, ha affermato che attualmente la situazione nella capitale afgana e intorno all’aeroporto è “relativamente calma e stabile”. “Abbiamo fatto entrare oggi circa 20 mila persone e siamo riuscite a farne partire circa 18 mila”, ha dichiarato il diplomatico. In merito al ritiro definitivo delle forze italiane dall’aeroporto di Kabul, Pontecorvo ha preferito non rispondere per ragioni di sicurezza, osservando tuttavia che le operazioni di evacuazione proseguiranno non oltre il 27 agosto, o forse prima. Rispondendo ad una domanda in merito alla minaccia di attentati dello Stato islamico contro lo scalo aereo afgano Pontecorvo ha osservato che “il rischio Isis (acronimo per Stato islamico in Iraq e Siria) è sempre stato piuttosto elevato”. “La città di Kabul e l’aeroporto, con il vecchio regime, erano controllati, ora i talebani non hanno i numeri sufficienti per controllare la città”, ha rivelato il diplomatico, precisando che i talebani hanno avviato un controllo più serrato intorno allo scalo aereo in collaborazione con le forze Nato. “La minaccia di attacchi dell’Isis sull’aeroporto è reale e la prendiamo sul serio”, ha sottolineato. Per l’Alto rappresentante civile della Nato i talebani non hanno i numeri sufficienti per controllare il resto del Paese e stanno prendendo sul serio la resistenza in corso nella regione del Panshir. (segue) (Res)