Roma: assessora Comunità solidale, no disinteresse su Lucha y siesta, ma neanche assegnazioni "ad personam"

- "La chiusura dei servizi non è un’opzione sul tavolo di questa Amministrazione, a maggior ragione su un tema cruciale come quello della lotta alla violenza contro le donne. Anzi, abbiamo aperto in questi anni un numero di strutture mai visto prima a Roma. Ma una cosa è certa, e la garantiamo a tutti i cittadini: questa Amministrazione non assegna servizi ad personam o, passatemi il termine, ‘ad associazionem’. Facciamo bandi trasparenti e aperti a tutte le associazioni: chi vince il bando, gestisce il servizio. L’obiettivo primario dei servizi pubblici è la tutela delle donne che hanno bisogno". Lo scrive, su Facebook, l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì. "Per questo rispediamo al mittente le accuse di ‘disinteresse’ o ‘superficialità’ di fronte alla vicenda di Lucha y siesta. Tutt’altro: con l’arrivo della procedura di concordato Atac - aggiunge - che prevedeva per l’appunto la messa all’asta di questo immobile utilizzato da Lucha y siesta in via Lucio Sestio, occupato abusivamente, abbiamo offerto a ogni singola donna che si trovava lì un posto sicuro nelle strutture di accoglienza del Comune, seguite dalle operatrici specializzate e dai servizi sociali municipali, garantendo tutte le tutele in base alla storia di ciascuna e lavorando sempre per la riconquista della piena autonomia di vita". (segue) (Rer)