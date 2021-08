Tabacco: Hannappel (Philip Morris), in atto trasformazione mondiale per alternativa a sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una trasformazione in atto molto complessa e molto seria. E' scritta in un documento che è una visione di lungo periodo che abbiamo firmato nel 2006 e che viene da 15 anni prima, da una serie di investimenti per trovare una alternativa con le nuove tecnologie per sostituire il nostro prodotto core, che erano le sigarette". Lo ha detto Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, al Meeting di Rimini. Hannappel ha ricordato che l’Emilia Romagna ospita già il polo di Crespellano, in provincia di Bologna, composto di due siti produttivi, frutto di oltre un miliardo di euro di investimenti dal 2014, nell’ambito della strategia dell’azienda per rivoluzionare la filiera e puntare sui prodotti del tabacco senza combustione. L’obiettivo di Philip Morris International, infatti, in Italia come nel resto del mondo, è quello di costruire un futuro senza fumo, offrendo valide alternative per i fumatori. "E' una trasformazione mondiale Philip Morris che parte dall'Italia – ha sottolineato -, per sostituire le sigarette con altri prodotti sostenibili. Si tratta di tanti miliardi investiti che continueranno a generare per il nostro Paese tanti investimenti".(Rin)