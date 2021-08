Imprese: Hannappel, Philip Morris azienda senza gender gap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris è "una delle poche aziende in cui è stato certificato il superamento del gender gap. E' un percorso lungo, un'analisi che dura un anno ma che dà le informazioni più importanti per gestire il gender gap ed eventualmente intervenire anche in caso di gap salariale tra i due sessi". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel al Meeting di Rimini. Hannappel ha ricordato che l'azienda ha ottenuto la certificazione di PriceWaterhouseCoopers che "valuta le personalità in base alla performance, al ruolo che occupano e al loro percorso professionale e poi vede quello che è il salario che percepiscono in azienda. E, se ci sono dei gap, li segnala". Per Hannappel "la differenza di genere deve essere un elemento come tanti altri che deve dare le stesse opportunità di crescita e di sviluppo alle persone. Oltre un terzo di forza lavoro in fabbrica è femminile – ha precisato -, e quindi c'è grande possibilità di crescita in ambiti diversi rispetto al mondo dei servizi e degli uffici, ma anche in produzione".(Rin)