Lavoro: Hannappel (Philip Morris), presto centro formazione per dipendenti futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo investendo in un centro di formazione che inaugureremo tra pochi mesi. Si chiamerà Philip Morris institute for manufacturing competences". Lo ha detto al Meeting di Rimini, il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel. "Sviluppiamo un centro di competenze industriali che non è solo un centro di formazione per i nostri dipendenti, ma che crea dipendenti del futuro", ha spiegato.(Rin)