Roma 2021: Michetti, creerò conferenza ex sindaci, no Alemanno in giunta ma mia politica di assoluto dialogo

- Gianni Alemanno in giunta? "Il sindaco una volta che esce esce. È una figura ingombrante per il sindaco che subentra e spesso finisce in lite". Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti ospite della rassegna "Mediterranea - la civiltà blu", promossa dall'associazione Amor per Circeo. "Una cosa la voglio dire - ha aggiunto - sarebbe importante magari una conferenza degli ex sindaci che il sindaco può indire in termini esperenziali, e questo lo farò. La mia sarà una politica di assoluto dialogo, convocherò i dirigenti per parlare con loro per dare continuità all'azione amministrativa. La pacificazione, creare un clima disteso, dove c'è unità intenti primo presupposto". (Rer)