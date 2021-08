Roma 2021: Michetti, contrario a privatizzazioni Atac e Ama, ma completa riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Atac e Ama andranno completamente riorganizzate: sono contrario alle privatizzazioni, almeno nella prima fare, per fare un'istruttoria, capire lo stato organizzativi e dare fiducia a chi si presta a una ristrutturazione delle società. Certo: il Comune poi deve fare gli atti necessari perché ciò avvenga". Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti ospite della rassegna "Mediterranea - la civiltà blu", promossa dall'associazione Amor per Circeo. (Rer)