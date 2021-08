Afghanistan: portavoce talebani, donne usciranno anche non accompagnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha spiegato che con il nuovo corso politico in Afghanistan le donne potranno andare a lavoro, a scuola, in ospedale e altrove senza dover essere accompagnate da un tutore di sesso maschile (in arabo “mahram”). Parlando in un’intervista al “New York Times”, Mujahid ha affermato che le preoccupazioni che i talebani costringerebbero ancora una volta le donne a rimanere in casa o a coprirsi il viso sono infondate. "Se vanno a scuola, in ufficio, all'università o in ospedale, non hanno bisogno di un mahram", ha assicurato il portavoce, dal momento che il mahram è obbligatorio per viaggi più lunghi di tre giorni.(Nys)