Afghanistan: Forum Terzo settore Lazio, oltre 750 persone assistite ed accolte in 5 strutture (2)

- "Al momento, sono oltre settecentocinquanta - prosegue ancora - le persone afgane accolte e distribuite in cinque strutture. Si è riusciti, anche e soprattutto, a non separare le famiglie. Sono, infatti, presenti molti bambini ed anche minori non accompagnati. Grazie a questa sinergia si è anche attivata l'area sanitaria per fornire loro assistenza medica e anche il tesserino Stp per stranieri temporaneamente presenti. Ovviamente sono tutti in regime di quarantena. Dalla scorsa domenica è iniziato questo grande lavoro di solidarietà attiva e desideriamo ringraziare le associazioni che sono impegnate con noi: l'Associazione genitori Scuola Di Donato, Aicem, Centro Astalli, Nonna Roma, Esercito della Salvezza, Salvamamme-Salvabebè e gli operatori sociali di alcune delle cooperative associate alle nostre centrali socie Agci Solidarietà, Confcooperative-Federsolidarietà e LegacoopSociali Lazio. Una risposta bella e importante quella del Lazio, uno sforzo solidaristico ed operativo di tante realtà diverse con le istituzioni che può costituire realmente un esempio per modelli di accoglienza davvero innovativi." (Com)