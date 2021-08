Capitale: Gualtieri, riforma poteri sarà priorità, Raggi diserta seduta a tema e oggi esulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma delle prerogative e dei poteri di Roma Capitale è un tema fondamentale per garantire opportunità di crescita a una metropoli mondiale con enormi complessità e oneri. Questa città ha aspettato davvero per troppo tempo quello che le spetta e che caratterizza le grandi capitali europee in termini di autorità, poteri speciali e capacità legislativa". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Nel nostro programma abbiamo posto questo tema come una priorità - aggiunge Gualtieri - e come sindaco mi impegnerò perché quella che si avvia dopo le elezioni sia una consiliatura costituente che porti ad un nuovo ordinamento della Capitale, tenendo conto dell'articolazione territoriale municipale della città. Bene, quindi, il programma della Commissione Affari costituzionali che spero porti rapidamente a un primo concreto risultato. Sorprende molto la reazione entusiasta della sindaca Raggi - conclude Gualtieri - che sull'argomento ha persino umiliato il Consiglio comunale disertando l'ultima seduta incentrata proprio su questo tema. La stessa sindaca che negli anni scorsi ha rifiutato i poteri che a legge vigente la Regione avrebbe potuto trasferire". (Com)