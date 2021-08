Ita: Giovannini, azienda può essere soggetto forte, robusto e in grado di competere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un intervento a margine del meeting Rimini 2021, parlando di Ita ha dichiarato che "partirà la vendita dei biglietti il 26 agosto". "Una serie di problematiche tecniche complesse, come quelle sindacali, sono in fase di soluzione, io sono convinto - ha aggiunto il ministro - che Ita possa essere un soggetto forte, robusto, in grado non solo di coprire un importante segmento della domanda, ma anche di fare accordi commerciali con altri soggetti. Il settore dei trasporti aerei è in grande movimento, è su livelli molto inferiori rispetto ai flussi ante Covid, e credo che una società relativamente di media dimensione ma sana, capace di innovare i servizi, per esempio integrando quelli aerei e ferroviari, possa competere e soddisfare un importante segmento della domanda di trasporti aerei", ha concluso Giovannini. (Rin)