Viabilità: Anas, manutenzione impianti in galleria 'Breva' su statale 340 dir 'Regina'

- Anas in una nota informa che prosegue la manutenzione delle installazioni a servizio delle gallerie lungo la rete. Per consentire i lavori, la galleria 'Breva', sulla strada statale 340 dir "Regina", sarà chiusa al traffico un tratto dalle ore 22.00 di giovedì 26 alle ore 5.00 di venerdì 27 agosto, nell'ambito dei territori comunali di Musso, Pianello Lario, Cremia e Dongo, in provincia di Como. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità comunale. (Com)