Milano 2021: Sala, non è sempre facile ma devo provare a vincere al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ballottaggio "a Milano è la norma" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante una visita in via Paolo Sarpi. "È chiaro che un candidato sindaco uscente deve provare a cercare di vincere al primo turno. Non lo reputo facile, per cui credo che il grosso del mio sforzo in questa campagna, seppur breve, sarà prima di tutto di chiamare i miei ad andare a votare" ha aggiunto. "E poi io penso che ci possa essere un elettorato moderato, conservatore che possa guardare con fiducia al fatto che non sono una sorpresa, sono una persona che da 12 anni fa la sua parte per Milano. Io mi rivolgo a tutti quelli che magari non apprezzano tutte le mie idee però apprezzano la mia dedizione per Milano". "Poi vedremo anche quanto la candidatura dei Cinque Stelle avrà successo, sono curioso di capire come andrà. Siccome alla fine ci sono dieci liste - ha sottolineato -, anche se molte liste dovessero prendere dei decimali, non è semplice passare al primo colpo. Detto ciò, un candidato sindaco che si ripresenta deve avere in testa che ci deve provare" ha concluso Sala. (Rem)