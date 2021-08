Milano 2021: Sala, Bernardo non è mai citato nei manifesti dei partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardo con curiosità al fatto di come i partiti stanno supportando il dottor Bernardo: ad esempio, vedo che nei manifesti lui non è mai citato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una visita in via Paolo Sarpi, aggiungendo che "Stiamo cercando di capire quanta intensità ci sia nel rapporto dei partiti". "Quello che so, è che dalla mia parte c'è grande intensità: semmai io ho vissuto queste settimane dicendo di ridurre il mio nome nei simboli, c'è una situazione contraria" ha sottolineato. "Ho veramente un grande supporto e ovviamente ci sono delle differenze che ogni tanto vengono fuori perché è chiaro che noi rappresentiamo da una parte chi sta molto a sinistra, e una parte che guarda a un elettorato più di centro. Le differenze ci sono, però le polemiche stanno a zero. Questa è una cosa di cui un po' mi prendo merito. Non so chi possa trovare un esempio di una giunta in cui le polemiche tra gli assessori sono state a zero come nella mia. Non credo ci siano esempi nella storia di Milano". Come ha poi concluso Sala, "forse ho la capacità, mettendoci tanto impegno, di cercare di tenere tutto insieme. È una delle caratteristiche che mi riconosco". (Rem)