Reddito cittadinanza: Cecchetti (Lega), va rivisto, tutta la Lombardia auspica un intervento

- La Lombardia, con tutte le sue categorie produttive, "auspica una revisione dell'attuale reddito di cittadinanza. A distanza di due anni è evidente che questa misura non sta funzionando, che non sta incentivando chi ne beneficia a trovare un lavoro, come opportunamente ha spiegato Matteo Salvini sottolineando che disincentiva alla fatica e al lavoro e che c'è una maggioranza in Parlamento per rivederlo già a settembre" lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "È quello che auspichiamo, perché stiamo rivelando che questa misura crea evidenti disparità anche geografiche, come dimostrano i dati dell'Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza per cui nella sola Regione Campania, così male amministrata dal governatore De Luca, ci sono circa 300 mila percettori del reddito, ovvero lo stesso di tutte le regioni del Nord sommate insieme, oppure che la media del reddito percepito nella sola provincia di Napoli è di 644 euro contro una media al Nord di 476 euro. Disparità evidenti per una misura che non funziona e va rivista quanto prima" aggiunge Cecchetti. (Com)