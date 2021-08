Argentina: presidente Fernandez disposto a patteggiare un risarcimento per la violazione della quarantena Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, patteggerà con la giustizia un risarcimento volontario nella causa che la magistratura sta portando avanti d'ufficio per violazione delle misure di quarantena in occasione della festa di compleanno della sua compagna, Fabiola Yanez, tenuta nella residenza presidenziale a luglio del 2020. Lo ha dichiarato il rappresentante legale del presidente, Gregorio Dalbon, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Nacion". "Il presidente ha già chiesto scusa pubblicamente e adesso vuole riparare il suo errore presso la giustizia", ha affermato Dalbon, precisando che Fernandez "potrà rinunciare a parte del suo stipendio durante vari mesi e donarlo all'Istituto scientifico Malbran" dedicato alla ricerca sulle malattie infettive. Il legale del capo di Stato ha precisato che tuttavia per compiere questo passo è necessario che il pubblico ministero che porta avanti le indagini presenti una citazione formale, istanza attesa entro le prossime 48 ore. (segue) (Abu)