Argentina: presidente Fernandez disposto a patteggiare un risarcimento per la violazione della quarantena Covid (2)

- L'azione della giustizia è stata avviata d'ufficio a seguito della pubblicazione da parte della stampa di diverse foto e video relative al compleanno di Yanes, il 14 luglio del 2020, che ritraggono il capo dello Stato in una tavolata con altre undici persone senza mascherine e senza il distanziamento obbligatorio, in violazione delle misure di contenimento della pandemia da lui stesso decretate. In base ai documenti filmici e fotografici sarebbero varie le violazioni ad articoli del decreto allora in vigore. Oltre a non rispettare le distanze e non usare le mascherine in spazio chiuso, nella residenza del presidente c'erano almeno tre persone in più delle dieci consentite dalla legge. A quell'epoca erano in vigore inoltre anche restrizioni alla circolazione in orari notturni, limitate solo ai lavoratori considerati essenziali, una condizione che non risulterebbe rispettata dalla maggior parte dei concorrenti al compleanno. (segue) (Abu)