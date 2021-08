Argentina: presidente Fernandez disposto a patteggiare un risarcimento per la violazione della quarantena Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'ampia e immediata ripercussione sui social, l'evento ha avuto forti ripercussioni sul dibattito politico, soprattutto in vista delle elezioni legislative di metà mandato, attese in autunno, e l'opposizione dibatte sull'opportunità di presentare una richiesta di impeachment. "Anche se sappiamo di non avere i due terzi per farla approvare vogliamo discutere in parlamento una mozione di impeachmet", ha affermato il capogruppo alla Camera di "Juntos por el Cambio", Mario Negri. Il leader del principale gruppo di deputati dell'opposizione ha affermato che "il governo ha dato uno schiaffo morale agli argentini facendo uso di privilegi inaccettabili durante la pandemia", e che la foto "è solo l'ultima di una serie di oscenità". "Non presentiamo richieste di impeachment tutti i giorni, ma questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso", ha aggiunto. (segue) (Abu)