Argentina: presidente Fernandez disposto a patteggiare un risarcimento per la violazione della quarantena Covid (4)

- Da parte del governo l'unica voce che si è pronunciata inizialmente a riguardo è stata quella del capo di Gabinetto, Santiago Cafiero, che ha riconosciuto che "è evidente che si è commesso un errore". Cafiero ha ridimensionato l'entità dell'episodio a una "distrazione" anche se ha riconosciuto che l'iniziativa "non è stata una cosa corretta". Il capo di Gabinetto ha quindi denunciato "l'opportunismo politico di un settore che si è opposto a tutte le misure di prevenzione e adesso dà lezioni di morale". Successivamente il presidente ha chiesto pubblicamente scusa, ammettendo di aver commesso un errore. "L'unico responsabile sono io, non sarebbe dovuto accadere", ha affermato Fernandez, il quale ha tuttavia condannato "l'uso politico" della vicenda da parte dell'opposizione. "Effettivamente durante la pandemia è stata organizzata per errore una cena che non si sarebbe dovuta tenere (...) sono molto rammaricato per quanto è successo e per questo mi sono scusato di fronte alla popolazione, l'unica a cui devo delle scuse", ha aggiunto il capo di Stato. (Abu)