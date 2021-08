Afghanistan: ministero Difesa Turchia, avviata evacuazione dei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evacuazione dei militari turchi presenti in Afghanistan è iniziata dopo una serie di contatti con gli alleati e un’analisi della situazione sul campo. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa turco. "Le forze armate turche stanno tornando in patria con l'orgoglio di aver svolto con successo il compito affidatole. Sono intervenuto nel caos all'aeroporto Hamid insieme ai militari di altri Paese e le attività sono state svolte garantendo la sicurezza all'aeroporto”, si legge nella nota. “In questo processo, 1.129 civili turchi sono stati evacuati con i nostri aerei militari", si legge nella nota.(Tua)