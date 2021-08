© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEIl candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, accompagnato dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, incontra una delegazione di cittadini.via Saint bon (ore 11)Conferenza stampa "Fiera Milano riparte: con Eicma torna la vetrina internazionale delle due ruote". Intervengono Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano Spa, Pietro Meda, Presidente di ECIMA Spa e Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma Spa e Presidente di Confindustria Ancma.Terrazza Duomo 21, Piazza Duomo, 21 (ore 11:30)Punto stampa del sindaco di Milano e candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala.via Padova, 133 ex locale Ligera (ore 18:30)Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, assieme al capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, incontra i residenti delle case popolari e, a seguire, gli anziani del quartiere al Circolo degli Amici.via Giambellino, 60 (ore 18:30) (Rem)