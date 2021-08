Afghanistan: Forum Terzo settore Lazio, oltre 750 persone assistite ed accolte in 5 strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre settecentocinquanta persone assistite ed accolte in cinque strutture grazie a una mobilitazione straordinaria di soggetti del Terzo Settore laziale in sintonia con la Regione Lazio. "Come Forum Terzo Settore del Lazio insieme con il Csv Lazio (Centro di servizi per il volontariato), la Regione Lazio con gli assessorati alle Politiche sociali, alla Sanità e la Protezione Civile regionale, in un pool efficace, stiamo rispondendo prontamente all'emergenza umanitaria causata dalla crisi socio-politica in Afghanistan", dichiara in una nota Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo settore del Lazio, l'organismo e parte sociale che rappresenta tutto il mondo del Volontariato, dell'Associazionismo e della Cooperazione sociale, con le sue grandi centrali e reti. "Con la rete delle nostre associazioni e cooperative - aggiunge - stiamo intervenendo in piena sintonia con la Regione per fornire assistenza e tutti gli altri beni non alimentari necessari alle persone in arrivo, e che arriveranno con altri voli da Kabul".