Cuba: Hrw chiede a Ue e Stati Uniti di condannare decreto su restrizioni uso internet (2)

- "Internet ha creato una rivoluzione dei diritti a Cuba, consentendo alle persone di comunicare, denunciare abusi e organizzare proteste", ha affermato Juan Pappier, ricercatore senior per le Americhe presso Human Rights Watch. "I leader in America Latina, Unione Europea e Stati Uniti non dovrebbero rimanere in silenzio poiché il governo cubano limita l'accesso a questo strumento fondamentale per consentire ai cubani di esercitare i propri diritti", ha aggiunto il rappresentante di Hrw. L'Ong segnala quindi che "secondo il diritto internazionale sui diritti umani, le leggi possono limitare i diritti alla libertà di parola e alla libertà di associazione solo se necessario e per raggiungere un obiettivo legittimo, come la protezione della sicurezza nazionale o dei diritti degli altri". Il decreto del governo cubano include secondo Hrw, "disposizioni troppo ampie che sono incompatibili con il diritto internazionale sui diritti umani e potrebbero essere facilmente utilizzate per violare i diritti su larga scala e per colpire i critici". (segue) (Com)