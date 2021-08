Fiumicino: Ali Lazio, solidarietà a sindaco Montino, processi non si tengono su piazze social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ali Lazio esprime solidarietà al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e alla sua famiglia per le parole d'odio, le minacce, la violenza verbale, manifestata anche attraverso i canali social, e perfino insulti sessisti nei confronti della sua compagna, la senatrice Monica Cirinnà, ricevuti in queste ultime ore". Lo scrive in una nota l'associazione delle autonomie locali del Lazio (Ali Lazio). "Qualunque cittadino onesto e dotato di buon senso avrebbe denunciato l'accaduto nell'immediato, così come ha fatto il primo cittadino di Fiumicino. Sarà compito, ora, delle autorità preposte indagare e far luce sulla vicenda, ma i processi non si tengono sulla base di pregiudizi né nelle piazze social", conclude. (Com)