Afghanistan: Pontecorvo (Nato), operazioni di evacuazione proseguiranno non oltre il 27 agosto (2)

- In merito al rapporto tra le forze Nato e i talebani, l’Alto rappresentante civile della Nato ha rivelato che vi è una collaborazione sul terreno e un dialogo a più livelli anche alla luce di un obiettivo comune: “Loro ci vogliono fuori entro il 31 agosto noi vogliamo andare via dal Paese entro il 31 agosto”. Pontecorvo ha ammesso che i talebani stanno favorendo l’afflusso dei cittadini afgani verso l’aeroporto, osservando che con essi vi è “un rapporto di rispettosa distanza reciproca, ma di collaborazione”. Rispondendo in merito all’accesso della popolazione afgana all’aeroporto, Pontecorvo ha sottolineato che resta “difficoltoso” ma nella giornata di oggi si è assistito ad un miglioramento. “Un autobus che trasporta civili afgani e stranieri può rimanere bloccato per otto ore, un altro per un’ora e mezza. Nel complesso stanno passando ancora, vediamo nel corso della notte cosa accadrà”. Nell’intervista, l’Alto rappresentante civile della Nato ha ammesso di essere sommerso di messaggi da parte di persone che vorrebbero partire. “Coloro che sono nelle nostre liste prioritarie riusciamo a farli entrare in aeroporto. Ci sono però casi in cui è molto difficile”, ha sottolineato Pontecorvo, osservando che le difficoltà maggiori vengono riscontrati da coloro che si recano all’ultima ora davanti ai cancelli dello scalo aereo. (segue) (Res)