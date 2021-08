Algeria-Marocco: ministero Esteri libico invita Rabat e Algeri alla moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha espresso rammarico per la rottura delle relazioni tra Algeria e Marocco annunciata ieri dal responsabile della diplomazia algerina, Ramtane Lamamra. In una nota, il ministero degli Affari esteri libico ha invitato Algeria e Marocco alla moderazione e a lavorare per non inasprire ulteriormente la situazione, chiedendo loro di concentrarsi a lavorare sugli obiettivi comuni per i quali è stata istituita l’Unione del Maghreb arabo. Nella sua veste di presidente di turno del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione del Maghreb arabo, la Libia ha convocato un incontro che si terrà a margine della riunione della Lega araba al Cairo dal 7 al 9 settembre.(Lit)