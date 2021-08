Brasile: Covid, anziani e immuno-depressi riceveranno terza dose vaccino dal 15 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Queiroga ha anche annunciato la riduzione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini Pfizer e AstraZeneca. L'intervallo dovrebbe diminuire dalle attuali 12 settimane a 8 settimane, come già avviene in altri paesi. "Abbiamo una buona quantità di dosi Pfizer e AstraZeneca abbiamo anche dosi sufficienti", ha detto il ministro, sottolineando che l'intervallo tra le dosi di AstraZeneca potrebbe essere mantenuto a 12 settimane in caso di problemi nella fornitura di principio attivo necessario per la produzione che viene importato dalla Cina. In Brasile alla data di martedì 24 agosto 125.339.734 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 59,19 per cento della popolazione brasiliana, mentre 56.820.544 persone hanno ricevuto anche la seconda dose o un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati è del 26,83 per cento. (Brb)