Commercio: Bordoni (Lega), Raggi sospenda Ztl diurna o la limiti, non penalizzi imprese

- "Rimane inascoltata la proposta dei commercianti di sospendere la Ztl diurna nel Tridente o almeno di limitarla alle ore 12 per due settimane come chiede la Confesercenti" Così il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in una nota. "Un provvedimento da modificare assolutamente che penalizza ulteriormente il nostro comparto produttivo e commerciale - aggiunge -. Invece di lavorare su politiche di sviluppo, in questo modo Raggi fa cadere una mannaia su tutti i locali, negozi, ristoranti che già vivono un momento difficile. Invece di pensare a risollevare l'economia di Roma la stanno definitivamente distruggendo. Non si può, pensare, infatti, di mantenere invariato l'orario della Ztl nel centro storico senza offrire ai cittadini una rete di parcheggi di scambio o mezzi pubblici all'altezza. Il rischio che si corre - conclude - è di desertificare ancora di più il centro della Capitale e dare un colpo mortale alle tante imprese che sono già sopravvissute a una crisi senza precedenti". (Com)