Scuola: assegnati a Lazio oltre 26,7 milioni per l'edilizia leggera e l'affitto di spazi (2)

- Nello specifico per gli affitti, sono 18 gli Enti ammessi al finanziamento per un totale di 2.640.849,41 euro. Per i noleggi sono 25 gli Enti finanziati, per un totale di 6.046.625,84 euro. Per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento risultano ammessi al finanziamento 122 Enti, per un totale di 18.057.359,62 euro. Le candidature sono state aperte dal 6 al 13 agosto e sono state divise secondo tre diverse tipologie di intervento: per gli affitti e relative spese di conduzione; per i noleggi di strutture modulari e relative spese di conduzione; per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule. (Com)