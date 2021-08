Cultura: Mollicone (Fd'I), su Museo civiltà romana Raggi ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In 5 anni Raggi non ha trovato una soluzione per la riapertura del Museo della Civiltà Romana e ora, tramite i soldi 'salvifici' del Pnrr, cerca di trovare un 'tampone". Come se i soldi europei, gestiti dalla maggioranza del Movimento 5 stelle e del Partito democratico, potessero essere il toccasana per qualsiasi situazione in cui si dimostra la propria incapacità di governo". Lo dichiara il responsabile Cultura di Fd'I, deputato Federico Mollicone. "Ricordiamo a chi lo vorrebbe, a corto d'idee - aggiunge - che il Museo della Città, da costituire in via dei Cerchi, è un'idea storica del centrodestra che ha governato la Capitale, già parte del Piano Strategico della Capitale del 2011, e riproposto già programma della coalizione nel 2013. Da presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, portai avanti la proposta insieme al centrodestra. Con Michetti sindaco incentiveremo, certo, la digitalizzazione dei musei ma garantiremo, con maggiori risorse, il sistema museale romano, riaprendo anche il Museo della Civiltà romana che, lo ricordiamo, venne chiuso dal Pd di Marino e mai riaperto da Raggi."(Com)