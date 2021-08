Lombardia: Rolfi, al via vendemmia in Oltrepò, qualità ottima serve valorizzazione adeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura ufficiale della vendemmia oggi a Montescano, nell'Oltrepò Pavese, ha rappresentato l'occasione per far ritrovare il territorio, i produttori e le istituzioni attorno a un tavolo di confronto; un contesto di qualità per la produzione vinicola che lentamente sta dimostrando di essere dal punto di vista paesaggistico, agricolo e ambientale tra i più rappresentativi dell'intera regione. All'incontro sono intervenuti rappresentanti dei Consorzi, di aziende agricole locali, della Camera di Commercio di Pavia, insieme al Sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. "E' un giorno importante e impegnativo. Ci aspettiamo - ha detto Gilda Fugazza, presidente consorzio tutela vini Oltrepò Pavese -una qualità buona, quindi una Bonarda super e un metodo classico eccellente. Di strada ne abbiamo fatta, consapevoli di avere tutti i vini che vanno dall'antipasto al dolce, sia per il metodo classico che per altri prodotti come la Bonarda frizzante e il Sangue di Giuda che ci sta dando buone soddisfazioni commerciali e in questo momento ci rappresentano". La produzione lombarda si caratterizza per un'elevata presenza di qualità e vanta 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. Ciò è testimoniato dal consistente numero di denominazioni presenti e da una incidenza delle Doc e Docg lombarde pari a circa il 60 per cento della produzione totale di vino regionale (percentuale quasi doppia rispetto a quella nazionale). "La nostra vicinanza alle aziende c'è stata e ci sarà sempre" ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, incontrando produttori e rappresentanti dei consorzi oggi presso l'azienda agricola di Francesco Maggi a Montescano. (segue) (Com)