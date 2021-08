Lombardia: Rolfi, al via vendemmia in Oltrepò, qualità ottima serve valorizzazione adeguata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha proseguito - è una giornata di festa, di raccolta dopo un lavoro intenso. Volendo fare un bilancio a metà del percorso il mio giudizio, a due anni e mezzo dal primo tavolo in Oltrepo, è positivo: tante iniziative sono state avviate, dal nuovo Consorzio, al progetto Riccagioia che sta muovendo i primi passi per arrivare a un polo unico dell'eccellenza per l'agricoltura 4.0; c'è il tema delle rese dell'Igt che il Consorzio ha deliberato recentemente e che avrà il suo percorso formale da settembre". "C'è ancora tanto da fare, ma l'enoturismo sta crescendo, il passaggio del Giro d'Italia ha dato i suoi frutti - ha sottolineato l'assessore - le aziende stanno lavorando con i turisti. Occorre una visione unica e la strada da intraprendere è la qualità, la ricettività raccontate in forma positive. Sta anche emergendo una generazione nuova con una mentalità differente. Unendo politica e istituzioni sul territorio abbiamo aiutato a dare orgoglio e risorse all'area agricola più importante di Lombardia". "La bottiglia deve essere venduta a un prezzo dignitoso - ha aggiunto Rolfi - e il lavoro agricolo deve essere riconosciuto, deve essere redditizio. Senza un ritorno non ci sono promozione, investimento e ricettività. Da qui la mia proposta di istituire un osservatorio dei prezzi delle uve per mettere in chiaro il costo di produzione e il prezzo che deve essere pagato. Per porre fine a fenomeni speculativi favoriti da un sistema nebuloso di mediatori che caratterizza l'attuale sistema di fissazione del prezzo". (segue) (Com)