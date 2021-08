Lombardia: Rolfi, al via vendemmia in Oltrepò, qualità ottima serve valorizzazione adeguata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una richiesta di un imprenditore di maggior semplificazione in tema di bandi, l'assessore regionale ha ribadito "che con il 'green deal' a livello comunitario, nella prossima Pac, si rischia che accada il contrario, la burocrazia aumenterà. Da parte nostra, faremo il possibile per cercare di indirizzare le risorse e ridurre gli ostacoli, ma con gli obblighi di carattere ambientale i carichi burocratici aumenteranno". "Oggi la nostra azienda è cresciuta nei prodotti e possiamo vendere con il nostro nome in concorrenza con altri territori - ha detto Marco Maggi, dell'azienda agricola 'Francesco Maggi' di Montescano - cosa che non era possibile qualche anno fa. Per affermarsi sui mercati bisogna comunicare adeguatamente il prodotto e la qualità". "C'è bisogno di raccontare il vino partendo dall'esperienza di un territorio che merita di emergere a livello nazionale e internazionale - ha concluso Federico Gordini, ideatore di 'Milano Wine Week', presente a Montescano - affinchè l'acquisto possa essere una esperienza valida per il consumatore finale". (Com)