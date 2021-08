Afghanistan: Di Maio a organizzazioni società civile, ok a tavolo coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha accolto, secondo quanto si apprende, la proposta relativa all’istituzione di un tavolo di coordinamento con le organizzazioni della società civile e gli altri enti coinvolti nell’impegno in Afghanistan. Durante la riunione straordinaria sull’Afghanistan, convocata alla Farnesina, il ministro ha dichiarato: "Accolgo la proposta relativa all’istituzione di un tavolo di coordinamento con le organizzazioni della società civile e gli altri enti coinvolti nell'impegno in Afghanistan. Sostengo pienamente questa iniziativa e la proporrò al Consiglio dei ministri. Il lavoro delle organizzazioni della società civile è prezioso e la loro esperienza sul campo in questa fase emergenziale è imprescindibile. Affiderò alla viceministra (Marina) Sereni il coordinamento di questo tavolo”.(Res)