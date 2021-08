Camorra: Verini (Pd), bene arresto Mauriello, efficace trattato cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Verini, deputato del Partito democratico, componente della commissione Giustizia e di quella Antimafia, osserva che "la notizia dell'arresto a Dubai del boss della camorra Raffaele Mauriello è importante e significativa. In pochi giorni - continua il parlamentare in una nota -, è il secondo boss, da tempo latitante che, grazie al lavoro di magistratura e Forze dell'ordine, viene assicurato alla giustizia. Come Pd abbiamo spinto molto per la ratifica - dopo troppo anni dalla firma - del trattato di cooperazione giudiziaria internazionale tra l'Italia e gli Emirati Arabi, anche attraverso una iniziativa parlamentare approvata all'unanimità in pieno accordo con il governo Gentiloni". L'esponente del Pd aggiunge: "La stessa ministra Cartabia ha recentemente assicurato il massimo impegno per renderlo pienamente operativo, rispondendo a un nostro question time. Questi risultati di contrasto sono importanti. Ciò conferma la necessità di tenere vivo a tutti i livelli l'impegno nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata che richiede oggi più che mai - conclude Verini - anche la capacità di adeguare velocemente le normative e la cooperazione internazionali". (Com)