Milano: Sala, non mi sono pentito di aver invitato in Comune il rapper Rondo da Sosa

- "Non mi sono pentito" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito all'invito a Palazzo Marino, lo scorso aprile, del rapper Rondo da Sosa nei confronti dei quali ieri è stato emesso un daspo. "Don Burgio mi ha detto che a San Siro c'è un tema legato anche alla mancanza di luoghi di aggregazione: 'i ragazzi fanno riferimento ai rapper, vuoi parlarci?' Io ci ho parlato e lo rifarei" ha aggiunto a margine di una visita in Paolo Sarpi. "Bisogna cercare di parlare con tutti, non mi sono assolutamente pentito" ha ribadito Sala. "Mi spiace, però trovo giusto - perché me l'ha spiegato bene il questore - il daspo. Poi arrivo adesso da via Cogne, una realtà cosiddetta periferica e siamo sempre lì: o provi, o li ascolti, o cerchi di infilarti nei problemi oppure li guardi da lontano e non è detto che quando ci provi poi hai successo. Quello è stato anche un momento per capire alcune cose di San Siro" ha chiosato il sindaco. (Rem)