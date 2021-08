Covid: Giovannini, domani incontro con presidenti Regioni su piani potenziamento tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani è previsto un incontro "con i presidenti delle Regioni per discutere i materiali ricevuti per eventualmente adeguare questi piani di potenziamento" del trasporto pubblico. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in un intervento a margine del meeting Rimini 2021. La questione dei trasporti "non riguarda solo la scuola, riguarda il ritorno alle attività anche lavorative. Per questo - ha aggiunto il ministro - da mesi stiamo lavorando con Regioni e Comuni e i gestori dei mezzi di trasporto per preparare questa ripartenza. Le linee guida - ha precisato Giovannini - sono state definite, in collaborazione con le Regioni, sono all'attenzione del Cts, lunedì è scaduto il termine entro il quale le Regioni dovevano inviarci i loro piani di potenziamento. Domani incontrerò i presidenti delle Regioni per discutere i materiali ricevuti per eventualmente adeguare questi piani. Nei mesi scorsi - ha sottolineato Giovannini - proprio i finanziamenti dati dallo Stato hanno consentito al Tpl, nelle ore di punta, di essere maggiorato del 15-20 per cento medi. In più, abbiamo portato, d'accordo con il Cts, il tasso di copertura sui mezzi pubblici all'80 per cento. Inoltre sappiamo da diverse rilevazioni, compresa quella svolta dall'Istat, che molti sceglieranno il trasporto privato. Questo fa prevedere una riduzione della domanda", ha concluso il ministro. (Rin)